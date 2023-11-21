Красич: «ЦСКА — самый популярный клуб России»

Экс-игрок ЦСКА Милош Красич назвал свой бывший клуб самым популярным в России.

Сербский футболист признался, что любит ЦСКА и желает «армейцам» всего самого наилучшего.

«Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей. Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешёл в «Ювентус», — цитирует Красича «РБ Спорт».

Напомним, Красич выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2010 год. В общей сложности в составе «армейцев» вингер провёл 229 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи.