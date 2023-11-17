Карраскаль — о матче с «Сочи»: «Личка разозлился, когда мы упустили победу»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о реакции главного тренера команды Марцела Лички на ничью в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (3:3).

Напомним, «бело-голубые» вели по ходу встречи со счётом 3:1, однако не сумели удержать преимущество.

«Он (Личка), как и все остальные, разозлился, когда мы упустили победу. Ведь самая большая ответственность лежит на нём. Я думаю, если тебя ограбят, ты тоже будешь нервничать», — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

Колумбийский футболист также отметил, что несмотря на свой характер, Личка уважительно относится к игрокам.

После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 25 ноября против ЦСКА.