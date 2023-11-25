Пивоваров: Лещук извинился перед игроками «Динамо» после матча с ЦСКА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что голкипер столичного клуба Игорь Лещук извинился перед своими одноклубниками после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2) за первый пропущенный мяч.

«Во втором тайме команде удалось перевернуть игру. У нас были ещё моменты. Счёт мог быть и крупнее. Три очка — поздравляем с волевой победой», - приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, что после первого тайма «бело-голубые» уступали со счётом 1:2, но смогли добиться успеха, благодаря чему закрепились на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.