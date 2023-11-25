Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

«Не думаю, что футболисты ЦСКА очень уж устали в матче с Кубой. Да и «Динамо» в матче с 2Drots не играло на сто процентов своих возможностей. Шансы на победу оцениваю как одинаковые. На результат могут повлиять погодные условия и состояние поля, но условия для команд одинаковые.

Рождение ребёнка у Смолова? Такое событие даёт дополнительный стимул и заряжает на голы. У меня в 1976 году родилась дочь, а через несколько дней мы играли с «Черноморцем», и единственный динамовский мяч забил я. Тогда сыграли 1:1. Для Смолова появление дочери - это большой стимул, так что его надо ставить в стартовый состав», - сказал Петрушин.

Дерби пройдет 25 ноября и начнется в 17:30 мск.