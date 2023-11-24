Бывший генеральный директор «Арсенала» раскрыл детали перехода Лесового в «Динамо»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о деталях перехода нападающего Даниила Лесового в «Динамо» осенью 2020 года.

По словам Балашова, тульский клуб согласился сначала выкупить футболиста у «Зенита» за 600 тысяч евро, так как знал об интересе к Лесовому со стороны «Динамо», который впоследствии приобрёл вингера за 2,6 миллиона евро.

«Сколько «Динамо» заплатило за Лесового? 2 600 000 евро. Выкупили парня — и через несколько месяцев продали. Два миллиона чистой прибыли!» — приводит слова Балашова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний Лесовой провёл за «Динамо» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.