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Личка: «Никаких претензий к Карраскалю у меня нет»

17 Ноября 2023 • 11:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своего подопечного Хорхе Карраскаля.

Напомним, колумбийский полузащитник перешёл в «Динамо» минувшим летом из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний футболист успел провести 11 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

«Когда он присоединился к «Динамо», у него не было игрового тонуса. Поэтому требовать от Карраскаля высокую результативность в первой половине сезона было бы неправильно. Я доволен его работой на тренировках, никаких претензий к Карраскалю у меня нет», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В 15 турах РПЛ динамовцы набрали 25 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 25 ноября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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