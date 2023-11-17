Личка: «Никаких претензий к Карраскалю у меня нет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре своего подопечного Хорхе Карраскаля.

Напомним, колумбийский полузащитник перешёл в «Динамо» минувшим летом из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний футболист успел провести 11 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

«Когда он присоединился к «Динамо», у него не было игрового тонуса. Поэтому требовать от Карраскаля высокую результативность в первой половине сезона было бы неправильно. Я доволен его работой на тренировках, никаких претензий к Карраскалю у меня нет», — цитирует Личку «РБ Спорт».

В 15 турах РПЛ динамовцы набрали 25 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 25 ноября против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.