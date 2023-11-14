ЦСКА предпримет попытку подписать игрока «Зенита» Сутормина

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации Metaratings, грядущей зимой московский клуб постарается подписать 29-летнего футболиста. Отмечается, что сам Сутормин не будет возражать против возможного перехода, поэтому судьбу трансфера определят переговоры между клубами.

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.

После 15 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от второго «Зенита» на пять очков.