Газзаев: «Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 16-го тура РПЛ против «армейцев» (3:2).

Напомним, что в прошедшей встрече 21-летний Тюкавин записал на свой счёт победный мяч «бело-голубых». Газзаев назвал игрока «Динамо» добротным нападающим для российского чемпионата, выразив мнение, что он должен забивать по 20 голов за сезон.

«Обрёл стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.