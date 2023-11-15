Чанов назвал лучших игроков ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, каких игроков в составе «армейцев» он считает лучшими по итогам первого круга.

«Наиболее яркие впечатления остались от того, что показал Аббосбек Файзуллаев. В список лучших можно добавить Игоря Акинфеева за его стабильность. А еще немного ожил Иван Обляков», — приводит слова Чанова Vprognoze.

Эксперт признался, что не ждал ничего особенного от остальных футболистов, а вот руководство клуба его разочаровало, ведь команда вошла в сезон с не самым сильным составом.

В первом круге чемпионата России ЦСКА финишировал на пятом месте, сумев набрать 25 очков в 15 встречах.

Следующим соперником подопечных Владимира Федотова станет «Динамо». Столичное дерби запланировано на 25 ноября.