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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов назвал лучших игроков ЦСКА

15 Ноября 2023 • 18:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, каких игроков в составе «армейцев» он считает лучшими по итогам первого круга.

«Наиболее яркие впечатления остались от того, что показал Аббосбек Файзуллаев. В список лучших можно добавить Игоря Акинфеева за его стабильность. А еще немного ожил Иван Обляков», — приводит слова Чанова Vprognoze.

Эксперт признался, что не ждал ничего особенного от остальных футболистов, а вот руководство клуба его разочаровало, ведь команда вошла в сезон с не самым сильным составом.

В первом круге чемпионата России ЦСКА финишировал на пятом месте, сумев набрать 25 очков в 15 встречах.

Следующим соперником подопечных Владимира Федотова станет «Динамо». Столичное дерби запланировано на 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Вячеслав Чанов Иван Обляков Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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