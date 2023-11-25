Червиченко: «У «Динамо» шансов на победу больше, чем у ЦСКА»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре чемпионата России.

«Я думаю, что шансов больше у «бело-голубых». Они более динамично идут вверх, команда начинает набирать. Состав у «Динамо» тоже более устойчивый, у ЦСКА в этом плане больше проблем. Хотя вполне возможно, что и ничьёй разойдутся», - сказал Червиченко.

Дерби ЦСКА – «Динамо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 25 ноября, начало запланировано в 17:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет организована на Liveresult.ru.