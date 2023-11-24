Деменко: «Федотов - это очень хороший тренер, он может руководить абсолютно любой командой»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Динамо».

«В этой паре фаворита нет, как я считаю. Как и практически во всех других матчах тура. И «Динамо», и ЦСКА - это две амбициозные команды. Я жду очень интересной игры. Если смотреть по составу и именам, то тут «Динамо», может быть, выглядит чуть предпочтительнее. У ЦСКА травмы всё-таки. Но у ЦСКА раскрываются другие футболисты.

Федотов - это очень хороший тренер. Я считаю, что он может руководить абсолютно любой командой. Тренерского внимания к игрокам очень много. У ЦСКА будет преимущество в дисциплине и порядке. Но в игре все может качнуться в обе стороны. Обе команды немного нестабильны и могут выдавать как топовые игры, так и провальные. Этим наш чемпионат мне и нравится в этом году», - сказал Деменко.

Матч ЦСКА - «Динамо» состоится в субботу и начнется в 17:30.