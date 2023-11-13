Гранат объяснил, почему «Динамо» находится в топ-3 РПЛ

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат оценил выступление «Динамо» в первой части сезона РПЛ.

«То, что команда в тройке — это большой плюс. Но хочется, чтобы игра была более стабильной от тура к туру, потому что «Динамо» играет отрезками и таймами», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, сейчас РПЛ не является стабильным чемпионатом, что позволяет «Динамо» бороться за третью позицию.

В 15 турах подопечные Марцела Лички набрали 25 зачетных баллов, одержав шесть побед и семь раз сыграв вничью.

Следующим соперником «Динамо» станет ЦСКА. Столичное дерби запланировано на 25 ноября.