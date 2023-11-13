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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Непомнящий назвал условие, при котором ЦСКА будет бороться за титул РПЛ

13 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА ещё не потерял шансы побороться за титул чемпиона России. Первый круг команда Владимира Федотова завершила на пятой позиции. При этом, по словам Непомнящего, для борьбы за золото «армейцам» нужно усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Почему нет? До лидирующего «Краснодара» всего семь очков, до «Зенита» - пять. Это не пропасть. Но нужны действительно качественные приобретения. А они у «армейцев» получаются не всегда», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Премьер-лиги России ЦСКА проведёт в субботу, 25 ноября. В этот день «армейцев» ждёт столичное дерби против «Динамо» на своём поле.

Непомнящий сомневается в уровне Давилы и Келлвена из ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Непомнящий

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