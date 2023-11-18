Агент рассказал о состоянии Кучаева перед дерби с «Динамо»

Александр Клюев, который является агентом полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

Напомним, 25-летний хавбек пропустил три последних матча команды из-за мышечного повреждения.

«К счастью, с Константином все хорошо. Он готовится к предстоящему туру. Были определенные моменты, связанные со здоровьем, но мы надеемся, что Константин примет участие в следующем туре РПЛ», — приводит слова агента «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 футболист ЦСКА принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

В 16-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать на своем поле «Динамо». Столичное дерби должно пройти 25 ноября.