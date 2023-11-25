Карраскаль рассказал о своём игровом времени в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему не всегда попадает в стартовый состав столичного клуба.

Колумбиец отметил, что пытается найти игровой ритм, что использовать всё навыки, которые у него есть.

«Личка иногда оставляет в запасе, иногда ставит в стартовый состав. Он хочет найти самый лучший вариант для команды. Кто играет, не играет — все работают вместе», - приводит слова Карраскаля «Чемпионат».

Напомним, что колумбиец пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.