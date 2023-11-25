Чанов: «Пока у ЦСКА скамейка очень короткая»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-синими» и «Динамо».

«У кого футболисты не уехали в сборную, у того и подготовка будет более целенаправленной. Из «Динамо» вообще никто не уехал, я об этом и говорю. Сборная, как ни крути, готовилась к матчу с Кубой. По своему опыту знаю, что футболисты могут приехать в клуб вообще за день до игры. Это не очень удобно и неприятно для главного тренера. Матчи с «Динамо» всегда проходили тяжеловато. К тому же динамовцы сейчас на ходу, а в игре у нас не совсем порядок. Конечно, надеюсь на лучшее. Если в центральной зоне сыграют нормально, то многое получится. Пока скамейка у ЦСКА очень короткая, а многие футболисты травмированы. Уровень команды объективно можно будет оценить после нового года», - сказал Чанов.

Матч ЦСКА – «Динамо» пройдет 25 ноября, начало – 17:30 мск.