ЦСКА уже ведёт в матче с «Динамо» после гола Заболотного

В конце первого тайма матча 16-го тура Премьер-лиги ЦСКА - «Динамо» забит очередной мяч. В начале игры Бителло реализовал выход один на один с вратарем. Аббосбек Файзуллаев сравнял счет хлестким ударом из-за штрафной по центру ворот, так как голкипер не смог среагировать. Форвард ЦСКА в конце первого тайма также отметился голевой передачей. Сначала он раскачал опекуна на левом краю штрафной, после чего набросил мяч к линии вратарской, а там высоченный Антон Заболотный головой срезал мяч в дальнюю часть ворот.

На табло 2:1, и уже команда Владимира Федотова вышла на чистое третье место, соперник - пятый. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.