​Мухин возвращается в Россию после операции – он посетит матч ЦСКА

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет службу коммуникаций, дал комментарий по поводу полузащитника Максима Мухина. Недавно футболист перенёс операцию после получения серьёзной травмы колена.

По словам Брейдо, Мухин вернётся в Россию в пятницу. Футболист посетит субботний матч команды против «Динамо».

«Максим Мухин прилетит в Москву из Италии уже завтра. Также он посетит матч против «Динамо», который состоится в эту субботу», - слова Брейдо приводит «Спорт-Экспресс».

Матч между ЦСКА и «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени. На текущий момент «армейцы» занимают пятое место в таблице РПЛ, а динамовцы – третье. При этом у команд одинаковое количество набранных очков – по 25.