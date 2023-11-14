Пименов — об агенте Тюкавина: «Считаю неправильным, когда агент выносит на публику какие-то претензии к клубу»

Бывший игрок «Динамо» Руслан Пименов высказался о критике Алексея Сафонова, агента нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина, в адрес московского клуба.

Напомним, ранее контракт 21-летнего футболиста с «Динамо» был автоматически продлён до лета 2025 года. Тем не менее Сафонов допустил возможный уход Тюкавина из клуба.

«Понятно, что к Тюкавину есть интерес многих клубов. Но считаю неправильным, когда агент выносит на публику какие-то претензии к клубу. Это может навредить и игроку, который читает прессу, и клубу, потому что в будущем станет сложнее вести переговоры», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл за «бело-голубых» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.