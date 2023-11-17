Личка: «У «Динамо» есть проблемы с концентрацией»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о проблемах своей команды.

По мнению чешского специалиста, «бело-голубым» часто не хватает концентрации в концовках матчей, из-за чего команда выступает нестабильно.

«Речь идёт о последних 30 минутах матчей. Мы ведём в счёте, но начинаем играть на сохранение результата, бояться определённых моментов. Надеюсь, ребята скоро научатся не мандражировать в концовке», — цитирует Личку RT.

Также наставник считает, что динамовцам необходимо работать над улучшением реализации.

После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 25 ноября против ЦСКА.