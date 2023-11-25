Карраскаль пообщался с Федотовым и тренерским штабом ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о матче 16-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2).

Напомним, что колумбиец выступал за «армейцев» в 2022-2023 годах.

Игрок отметил, что был рад вернуться на «ВЭБ Арену», ведь у него так было много счастливых моментов. Также он рассказал, что пообщался с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и тренерским штабом.

«У меня никогда не было проблем. Вне поле я очень спокойный человек. Рад со всеми встретиться. Желаю ЦСКА удачи. Почему я ушел? Это личная тема. Это тайна», - приводит слова Карраскаля Sport24.

Напомним, что Карраскаль пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно. Сумма перехода составила 3,5 миллиона евро + бонусы.