Колосков — о дерби между ЦСКА и «Динамо»: Странный матч

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на выезде одержало волевую победу над ЦСКА (3:2).

Спортивный функционер отметил, что игра получилась странной, ведь «армейцы» в первом тайме полностью переиграли своего соперника, который по ощущениям только собрался после двухнедельного отпуска.

«Вышел Карраскаль, чьи действия решили исход. Непонятно, почему ЦСКА подсел. Второй тайм был противоположным первому. В целом это был футбол не совсем прямолинейный», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Марцела Лички не проигрывают в чемпионате уже на протяжении семи игр.