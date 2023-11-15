​Гинер высказался о будущем Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал несколько слов на тему будущего голкипера Игоря Акинфеева.

По словам Гинера, говоря об Акинфееве, не стоит обращать внимание на возраст футболиста.

«Я считаю, что не надо заглядывать в паспорт. Если Игорь может так же тренироваться, так же двигаться – да какая разница, сколько ему? Чего в паспорт смотреть?» - слова Гинера приводит «Спорт-Экспресс».

Гинер добавил, что некоторые вратари в футболе спокойно выступали до 40 лет. По словам президента ЦСКА, в вопросе будущего всё зависит от самого Акинфеева.

Несмотря на призывы Гинера, мы всё-таки отметим, что весной Игорь Акинфееву исполнится 38 лет.

ЦСКА после первого круга располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь очков.