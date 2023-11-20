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Гладышев: «Смолов – мой ориентир»

20 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Молодой динамовец Ярослав Гладышев назвал своих ориентиров в мировом и российском футболе.

«Криштиану Роналду. Думаю, это мой кумир. А в российском футболе? Фёдор Смолов», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в этом сезоне у Гладышева набралось три гола и один ассист – всё это в рамках 14 официальных матчей Российской премьер-лиги и Кубка России. Футболисту всего 20 лет, выступает за «бело-голубых» он на взрослом уровне с лета 2022 года, контракт Ярослава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Гладышев высказался о грядущей игре сборной России, которая стартует менее чем через час.

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