Гладышев: «Смолов – мой ориентир»

Молодой динамовец Ярослав Гладышев назвал своих ориентиров в мировом и российском футболе.

«Криштиану Роналду. Думаю, это мой кумир. А в российском футболе? Фёдор Смолов», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в этом сезоне у Гладышева набралось три гола и один ассист – всё это в рамках 14 официальных матчей Российской премьер-лиги и Кубка России. Футболисту всего 20 лет, выступает за «бело-голубых» он на взрослом уровне с лета 2022 года, контракт Ярослава с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Гладышев высказался о грядущей игре сборной России, которая стартует менее чем через час.