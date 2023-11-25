В «Динамо» высказались об игре Бителло

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре полузащитника столичного клуба Бителло после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (3:2).

Спортивный функционер отметил, что бразилец оказывает большое влияние на команду, именно поэтому он был признан лучшим игроком встречи.

«Надеюсь, будет расти. Следим за южным рынком. Позиция? Не скажу», - приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Бителло отметился двумя забитыми мячами, таким образом, на его счету уже пять забитых мячей за столичный клуб.

Напомним, что 23-летний футболист перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила десять миллионов евро.