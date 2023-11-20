Колыванов объяснил, почему Чалов заслужил звание «Джентльмен года»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов оценил вручение награды «Джентльмен года» нападающему ЦСКА Фёдору Чалова.

«Я близко Чалова не знаю, но раз его признали футбольным джентльменом, то, стало быть, он этого достоин. Но на поле он действительно ведёт себя по-джентльменски. Никогда не слышал от него грубых высказываний», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По его мнению, форвард «армейцев» заслужил эту награду.

В голосовании за награду от «Комсомольской правды» Чалов опередил Антона Миранчука и Игоря Калинина. Награда «Джентльмен года» вручается с 1993 года.