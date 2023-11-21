Алдонин: «Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о решении своего бывшего одноклубника Алана Дзагоева завершить карьеру.

Напомним, сегодня, 21 ноября, 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом российского футболиста стала греческая «Ламия».

«Очень яркий и неординарный парень. Если ориентироваться на начало его карьеры, то он играл с огромным акцентом на атаку, но в дальнейшем благодаря своей игре и старанию он стал универсальнее. Дзагоев — один из лучших игроков, с кем я делил футбольное поле», — приводит слова Алдонина Metaratings.

За ЦСКА Дзагоев выступал в период с 2008 по 2022 год. В составе «армейцев» полузащитник сумел трижды выиграть чемпионат России, а также стать четырёхкратным победителем Кубка страны. Кроме того, в карьере футболиста был казанский «Рубин», вместе с которым он вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона Мелбет-Первой лиги.