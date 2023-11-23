Чалов назвал первую самостоятельную покупку в жизни

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов вспомнил свою первую зарплату - она составляла 10 тыс. рублей. Такие деньги Фёдор получал в ЦСКА в 13 лет, когда подписал с клубом свой первый контракт.

В интервью «Комсомольской правде» Фёдор вспомнил свою первую покупку, которую оформил на заработанные деньги.

«Первая моя крупная покупка? Это Sony Playstation. Это было что-то — сам заработал, сам купил! Приятно», - говорит Чалов.

Фёдор добавил, что старался всегда откладывать часть заработка, как его учили родители, однако иногда деньги мог найти брат и «занять» на неопределённый срок.

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