ЦСКА - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва
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Протокол игры
|7'Бителло (0:1)
|(1:1) Файзуллаев Аббосбек23'
Лещук Игорь•Паршивлюк Сергей•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий•Фомин Даниил•Лаксальт Диего•Макаров Денис•Смолов Фёдор•Бителло•Тюкавин Константин
25 ноября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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