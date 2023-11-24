​Гладилин: «Сомневаюсь, что ЦСКА обыграет «Динамо»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби между ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре чемпионата России.

- ЦСКА обыграет дома «Динамо»?

- Сомневаюсь. Фаворит «Динамо».

- Почему? У этих клубов равное количество очков.

- «Динамо» идет более уверенно. Это более интересная команда. Но шансы равны.

- Но «армейцы» будут играть на своем поле. Это не даст им дополнительного преимущества?

- Это уже давно не дает преимущества никому. Особенно когда между собой играют московские команды. Болельщики придут и с одной, и с другой стороны.

- Кто по игре вам больше импонирует?

- «Динамо» более симпатичны. Они ищут игру и хотят играть в футбол. ЦСКА тоже, но у них сейчас очень много проблем с составом.

Елена Григорьевская