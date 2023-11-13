Газзаев озвучил главную проблему ЦСКА

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о проблемах «красно-синих».

«Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Задача на этот год была — победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию», — цитирует Газзаева RT на русском.

В 15 матчах подопечные Владимира Федотова заработали 25 очков и ушли на международную пауза на пятой позиции в чемпионате России.

Отметим, что в прошлом розыгрыше РПЛ за такое же количество игр ЦСКА набрал 29 баллов и занимал третье место.

Следующий матч ЦСКА состоится 25 ноября, соперником станет «Динамо».