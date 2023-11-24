Бывший тренер Роналду рассказал, что мог оказаться в ЦСКА

Хорватский тренер Динко Еличич, работавший со знаменитым португальским нападающим Криштиану Роналду в «Аль-Насре», признался, что мог оказаться в России.

По словам Еличича, он имел возможность войти в тренерский штаб бывшего наставника ЦСКА Ивицы Олича.

«Однажды Ивица позвонил мне и спросил, поддержку ли я его в проекте ЦСКА. Но, как вы знаете, его соглашение с клубом было расторгнуто, и у меня уже не было возможности войти в тренерский штаб клуба», — цитирует Еличича «РБ Спорт».

Напомним, Олич возглавлял ЦСКА в период с марта по июнь 2021 года. Под его руководством «армейцы» провели девять матчей, в которых одержали четыре победы, потерпели четыре поражения и одну встречу завершили вничью. В настоящий момент Олич работает помощником главного тренера сборной Хорватии.