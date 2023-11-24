​Колыванов дал прогноз на точный счёт матча ЦСКА – «Динамо»

Известный в прошлом футболист Игорь Колыванов дал прогноз на субботний матч Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо». По мнению экс-игрока сборной России, «армейцы» и динамовцы поделят очки.

«Пусть победит сильнейший, но шансы у «Динамо» и ЦСКА равные, фаворита нет. Думаю, что команды сыграют в результативную ничью со счётом 2:2», - цитирует Колыванова Metaratings.

Матч шестнадцатого тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» стартует 25 ноября в 17:30 по московскому времени. После первого круга команды имеют по 25 очков в своих карманах.

Отметим, что в 2023 году в РПЛ осталось провести три тура.