​Непомнящий: Третье место – потолок для «Динамо»

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, является ли третье место потолком для нынешнего московского «Динамо».

«Сто процентов! Чтобы всерьёз конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливать каждую линию. А ещё необходим духовитый мужичок, который на поле будет держать команду в кулаке», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после пятнадцати туров располагается как раз на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Марцела Лички опережает «Крылья Советов» и ЦСКА, у которых тоже по 25 баллов, по личным встречам. Выше идут «Зенит» (30 баллов) и «Краснодар» (32 балла).

В следующем туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет против ЦСКА. Матч пройдёт в субботу, 25 ноября.