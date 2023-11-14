«ЦСКА не в чемпионской гонке, чудес не бывает» — Галямин

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением о результатах «красно-синих» в текущем сезоне чемпионата России.

«ЦСКА не в чемпионской гонке. Надо отдать должное Владимиру Федотову, потому что при нем и результат хороший, и футболисты прогрессируют, но чудес не бывает — с таким-то составом», — заявил Галямин Legalbet.

По мнению эксперта, «армейцы» могут улучшить свои результаты в следующем году, но быстро это сделать не получится.

В 15 турах ЦСКА пополнил свою копилку на 25 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующим соперником команды Федотова станет «Динамо». Столичное дерби состоится 25 ноября на домашнем стадионе «армейцев».