Лепский назвал лидера сегодняшнего «Динамо»

Защитник Фабиан Бальбуэна – однозначный лидер раздевалки сегодняшнего московского «Динамо», считает защитник «бело-голубых» Иван Лепский.

«Бальбуэна. Он — мегауверенный в себе, честный, открытый и очень позитивный, просто страж всей команды», - говорит Лепский для Metaratings.

Напомним, что Бальбуэна провёл прошлый сезон в Бразилии в аренде, но вопреки мнению скептиков вернулся в Россию и теперь играет за динамовцев вновь. Всего на счету Фабиана 15 матчей за свой клуб в этом сезоне во всех турнирах и один ассист. Он был назначен Марцелом Личкой капитаном команды перед началом сезона.

Кстати, недавно Бальбуэна стал счастливым отцом двух дочек-близняшек.