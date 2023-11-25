Личка: «Наш первый тайм не получился вообще»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Два совершенно разных тайма от «Динамо». Что не получалось в первом тайме? Почему команда после забитого гола будто прижалась к воротам и стала пропускать атаки ЦСКА и была будто не готова к атакам?

- Да, наш первый тайм не получился вообще. Мы были достаточно пассивны, у нас не получалось быстро доставлять мяч к игрокам. Мог ЦСКА играть и разворачивать игру на свой левый фланг. Мы забили первый гол, но это тоже не помогло, потому что мы могли больше успокоиться, и наоборот, мы всегда были вторыми. ЦСКА был лучше и быстрее, хорошо комбинировал с мячом, забил два гола, что вообще было логично. Потому что была одна команда на поле в этот момент.

Мы чуть-чуть перестроились перед вторым таймом, это нам помогло. Мы там создали еще одну ошибку, когда Игорь Лещук нам помог. А потом мы были уже более активные, начали играть более уверенно, искать свои моменты и возможности один в один, быстрый переход вперед. Это в итоге нам принесло победу.

- Насколько замена и выход на поле Хорхе Карраскаля сыграл эту ключевую роль для перерождения «Динамо»?

- Сейчас не скажу. Хорхе, когда выходил на поле, у него и Фабиана Бальбуэны было больше отдыха и сна после приезда. Очень рад, что Фаби сказал, что сыграет с первых минут. Карраскалю было тяжелее, но он выходил на 45 минут. Можно сказать, что он разворачивал эту игру. Он нам дал еще больше таких качеств с мячом. Также хорошо помог Муми Нгамалё. Но я бы хотел сказать, что мы были одной командой, играли активнее вперед, атаковали больше и быстрее, чем игроки ЦСКА с мячом. У нас получались быстрые переходы, а когда нужно было подержать мяч, мы держали и не теряли его сразу. Это была еще одна наша проблема в первом тайме, мы быстро переходили и сразу теряли мяч. Нужно было возвращаться, а мы не успевали.

- Тюкавин забивает в четвертом матче подряд. Как вы поддерживаете его бомбардирскую психологию и мотивацию?

- Я не знаю, надо спросить у него. Уверен, что он так будет продолжать. Всегда нападающий забивает 1-2 гола на 3-4 игры, и это считается отличным результатом. Сегодня он мог забить еще один. Сказалось мастерство Игоря Акинфеева. Я ему желаю, чтобы он так продолжал.