В «Фенербахче» высказались о возможном переходе Кахведжи в ЦСКА

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к 28-летнему полузащитнику Ирфану Кахведжи.

Как сообщают турецкие СМИ, за Кахведжи московский клуб может заплатить 10 миллионов евро.

«Нам не поступало никакого запроса от ЦСКА по игроку. Возможен ли трансфер? Пока не будет конкретного предложения, мы не сможем оценить», — цитирует Баки Sport24.

В нынешнем сезоне турецкий футболист провёл за «Фенербахче» 21 матч, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 7,5 миллионов евро.