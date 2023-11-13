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Силкин: «Динамо» могло выступить лучше в первой половине сезона эксклюзив

13 Ноября 2023 • 19:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «бело-голубых» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Команда могла выступить ещё лучше. Очень много очков раздали не самым сильным командам. Четыре раза за сезон «Динамо» вело в счёте, а потом упускало победу. Мне очень понравилась игра с «Оренбургом». Она вызвала у меня чувство ностальгии. Я помню такие матчи. Приятно смотреть на команду, которая играет в атаку и не оставляет шансов сопернику. Единственное, реализация хромает, могли забить куда больше. Молодым часто не хватает мастерства. В целом мне очень нравится стиль, который Личка прививает команде. Конечно, есть проблемы в обороне, но Личка всё равно мне импонирует», — сказал Силкин.

«Динамо» завершило первую часть чемпионата России на третьей позиции, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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