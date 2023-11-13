Дьяков допустил, что «Динамо» может финишировать в тройке

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Вполне вероятно, что команда закончит чемпионат в тройке. У них сильная команда. На данный момент третье место — хороший результат», — заявил Дьяков «Чемпионату».

По мнению бывшего игрока, с текущим составом «Динамо» могло набрать больше очков, но потеряли их по своей глупости.

В 15 турах подопечные Марцела Лички пополнили свою копилку 25 баллами и в настоящий момент находятся на третьей строчке в РПЛ. Стоит отметить, что «бело-голубые» потерпели всего два поражения — это второй результат в лиге наравне с ЦСКА.