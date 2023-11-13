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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков допустил, что «Динамо» может финишировать в тройке

13 Ноября 2023 • 20:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Вполне вероятно, что команда закончит чемпионат в тройке. У них сильная команда. На данный момент третье место — хороший результат», — заявил Дьяков «Чемпионату».

По мнению бывшего игрока, с текущим составом «Динамо» могло набрать больше очков, но потеряли их по своей глупости.

В 15 турах подопечные Марцела Лички пополнили свою копилку 25 баллами и в настоящий момент находятся на третьей строчке в РПЛ. Стоит отметить, что «бело-голубые» потерпели всего два поражения — это второй результат в лиге наравне с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков

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