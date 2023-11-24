Масалитин: В дерби ЦСКА – «Динамо» на первый план выйдут нападающие и вратари

Известный футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 16-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Динамо».

«Думаю, игра будет очень интересной со всех сторон с большим количеством голевых моментов. На первый план выйдут нападающие и вратари», — цитирует Масалитина Vprognoze.

Специалист отметил, что у обоих коллективов есть сильные атакующие футболисты, поэтому команды регулярно забивают.

Встреча ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября. Начало матча запланировано на 17:30 по столичному времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга РПЛ «бело-голубые» одержали победу со счетом 2:1.