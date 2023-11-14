Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Усиление в защите ЦСКА - это хорошо, нападающие сейчас не нужны» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
25.11 17:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «армейцы» хотят в межсезонье усилиться левым и центральным защитниками.

«Это было бы отличным решением. Центральный защитник особенно нужен. Левый тоже точно не будет лишним. Да, там есть Мойзес, но он пока не играет в свою полную силу. В любом случае усиление в защите - это хорошо. Нападающие, на мой взгляд, сейчас не нужны. Есть Заболотный, Чалов и Давила. Нужно их правильно использовать. Полузащита у ЦСКА в полном порядке вроде бы сейчас. Так что на второй круг у нас отличные перспективы, если будет усиление.

Укрепление защиты также разнообразит скамейку у ЦСКА. Это тоже важно, это очень хорошо. Оборона очень важна. Я всегда говорю, что защита нужна в первую очередь. В атаке можно как-нибудь забить, а в защите нужно играть на ноль. Нужно не пропускать и будет всё отлично», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
21:40
Бессмертный: «Динамо» могло быть выше третьего места, но потеряло много очков с аутсайдерами»
21:28
Терёхин: «Динамо» нужен игрок по типу Баринова»
19:37
«ЦСКА не в чемпионской гонке, чудес не бывает» — Галямин
13:56
Стукалов: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» занимают не свои места в турнирной таблице РПЛ»
12:34
Источник: ЦСКА не будет пытаться подписать Сутормина
10:49
ЦСКА предпримет попытку подписать игрока «Зенита» Сутормина
10:20
Агент Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок»
09:49
Пименов — об агенте Тюкавина: «Считаю неправильным, когда агент выносит на публику какие-то претензии к клубу»
13 Ноября
23:05
Орещук: «Не просто так ЦСКА отказался от Карраскаля»
20:35
Дьяков допустил, что «Динамо» может финишировать в тройке
20:00
Гранат объяснил, почему «Динамо» находится в топ-3 РПЛ
19:55
​Непомнящий назвал условие, при котором ЦСКА будет бороться за титул РПЛ
19:15
Силкин: «Динамо» могло выступить лучше в первой половине сезона
19:14
Газзаев озвучил главную проблему ЦСКА
18:53
Московское «Динамо» приятно удивило Колоскова
18:48
​Непомнящий: Третье место – потолок для «Динамо»
18:35
​Агент допускает уход Тюкавина из «Динамо»
18:31
Чанов: Пятое место — удачный результат для ЦСКА в РПЛ
18:13
​Сёмин назвал главное открытие сезона РПЛ среди игроков
13:54
Защитник «Факела» Калинин: «ЦСКА более организованная команда, чем «Спартак»
13:28
Агент Дивеева: «Есть хорошая вероятность того, что Игорь будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА»
12:07
Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны других клубов, но ЦСКА не хочет его отпускать»
12 Ноября
19:39
Аршавин назвал три проблемных позиции в «Динамо»
17:53
Луис Чавес не сыграет против ЦСКА
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Ноября
22:45 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Семак был на поле как пчёлка – пахал, своё дело знал»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович рассказал, почему не остался в «Урале»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Символическая сборная первого круга РПЛ по версии WhoScored
22:33 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Сулейман Керимов часто приглашал домой всю команду»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Зенит» и «Краснодар» своей ничьей обрадовали конкурентов»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о конфликтах в раздевалке: «Это всё рабочие моменты»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Рахимов порассуждал о трансферных планах «Рубина»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Анжи» - главная команда в моей карьере»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатов оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Александр Кержаков может вернуться в Россию, это лучше Сербии»
21:51 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» назвали ситуацию после первого круга РПЛ тяжёлой
21:45 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Во второй половине таблицы РПЛ нас ждут качели – мама не горюй»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Кержаков не виноват в увольнении из сербского «Спартака»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили рассказал, почему так рано закончил карьеру
21:28 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» нужен игрок по типу Баринова»
Все новости
Рекомендуем