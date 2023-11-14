Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «армейцы» хотят в межсезонье усилиться левым и центральным защитниками.

«Это было бы отличным решением. Центральный защитник особенно нужен. Левый тоже точно не будет лишним. Да, там есть Мойзес, но он пока не играет в свою полную силу. В любом случае усиление в защите - это хорошо. Нападающие, на мой взгляд, сейчас не нужны. Есть Заболотный, Чалов и Давила. Нужно их правильно использовать. Полузащита у ЦСКА в полном порядке вроде бы сейчас. Так что на второй круг у нас отличные перспективы, если будет усиление.

Укрепление защиты также разнообразит скамейку у ЦСКА. Это тоже важно, это очень хорошо. Оборона очень важна. Я всегда говорю, что защита нужна в первую очередь. В атаке можно как-нибудь забить, а в защите нужно играть на ноль. Нужно не пропускать и будет всё отлично», - сказал Пономарёв.