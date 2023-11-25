«Динамо» успешно играет против ЦСКА в последние годы – статистика

В субботу «Динамо» осчастливило своих болельщиков победой в дерби против ЦСКА (3:2). Специалисты из Opta привели весьма занимательную статистику, которая подчёркивает, насколько успешно «бело-голубые» играют против «армейцев» в последние годы.

Если взять период с момента возвращения «Динамо» в топ-дивизион в 2017 году, то в 14 матчах Премьер-лиги против ЦСКА команда отпраздновала семь побед при пяти ничьих и всего двух поражениях.

В то же время стоит отметить, что «Динамо» дважды обыграло ЦСКА в рамках одного чемпионата впервые с сезона 2014/2015.