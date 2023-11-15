Бабаев вспомнил, как Акинфеев подписал первый контракт с ЦСКА

Легенда столичного ЦСКА Игорь Акинфеев дебютировал за «красно-синих» более 20 лет назад – в марте 2003 года. Спустя столько времени Роман Бабаев, гендиректор «армейцев» вспомнил, как Акинфеев подписывал свой профессиональный контракт с клубом.

«Хорошо помню: ещё подростком приходил в старый офис и очень стеснялся, немного сконфузился. В документе ничего не читал -просто молча подписал, немножко смутился и вышел из кабинета», - говорит Бабаев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что текущий контракт связывает 37-летнего Акинфеева с ЦСКА до окончания текущего сезона.

«Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. руб. в месяц», - добавил Бабаев о зарплате Акинфеева.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер порассуждал о футбольном долголетии Игоря.