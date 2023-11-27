Эксперт рассказал, в чём «Динамо» сейчас превосходит ЦСКА

Юрий Дроздов, бывший российский футболист порассуждал над тем, в каких аспектах московское «Динамо» превосходит их оппонентов из ЦСКА. Напомним, что в минувшие выходные команды встречались на «ВЭБ Арене», победу со счётом 3:2 увезли домой «бело-голубые».

«У «Динамо» и правда скамейка подлиннее, а подбор игроков - поинтереснее. У «армейцев» есть молодёжь, но пока они не достигли уровня РПЛ. Усилить игру они не могут», - говорит Дроздов «Московскому комсомольцу».

Победа, напомним, подняла динамовцев на чистое третье место турнирной таблицы Премьер-лиги. ЦСКА делит 6-8 места с «Рубином» и «Локомотивом».