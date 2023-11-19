Фомин: «В теории «Динамо» претендует на чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выступлениях команды в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России.

После 15 туров «бело-голубые» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. По мнению Фомина, «Динамо» продолжает претендовать на чемпионский титул.

«Первую половину сезона для «Динамо» оценю нормально. Претендует ли «Динамо» на чемпионство? В теории претендует, когда математические шансы ещё есть», — цитирует Фомина «Чемпионат».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 25 ноября против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.