​«Красавчик»: Шалимов похвалил Тюкавина

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о прошедшем дерби между ЦСКА и «Динамо» (2:3). Экс-рулевой «Краснодара» похвалил Константина Тюкавина – воспитанник «бело-голубых» продлил свою результативную серию.

«Отдельно отмечу Тюкавина, который забивает пять игр подряд, - просто красавчик. Умеет терпеть, забил сам, отдал голевую. И кроме того, имел и ещё один шанс забить, когда вышел один на один, но Акинфеев за счёт опыта сумел спасти», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Динамо» после шестнадцати туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на пять зачётных баллов.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 ноября – против «Зенита» в Кубке России.