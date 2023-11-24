Сёмин: «Тюкавин — это лидер атаки «Динамо»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин набрал неплохую форму. Про него можно сказать, что это лидер атаки «Динамо». У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провел 19 матчей во всех турнирах, в которых смог забить семь голов. Кроме того, в копилке нападающего четыре ассиста.

Завтра, 25 ноября, «Динамо» предстоит сойтись в противостоянии с ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 17:30 по мск.