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Масалитин: «Талантливую молодёжь ЦСКА какому-нибудь Осинькину, они бы через год уже в сборную попали» эксклюзив

25 Ноября 2023 • 22:05 Комментировать
ЦСКА Москва
2:3
Динамо Москва

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «армейцев» в домашней игре против «Динамо».

- Мы увидели как будто два разных тайма в исполнении ЦСКА. Согласны ли с этим, и почему такое происходит?

- Полностью согласен. В первом тайме мы видели зрелую игру с быстрыми передачами. А вот с исполнением была проблема. Либо завершение, либо последняя передача хромали. Да, в начале пропустили, но потом весь тайм был контроль игры со стороны ЦСКА. Но если бы забивали моменты, то гола 4 бы забили в первом тайме.

А во второй половине игры все поменялось. Хочу отметить работу Лички. Он очень грамотно провел замены. А вот Федотов сделал ошибку. Он понадеялся, что игра будет идти в таком же темпе. Замены не повлияли на игру. Так что опять ошибка Федотова, как и в первой игре с «Динамо».

- А что шло не так?

- Зоны в защите оголялись. Вингеры «Динамо» спокойно вскрывали эту зону. Подключались даже защитники, и сразу была острота у ворот ЦСКА. Федотов не смог закрыть проблемные зоны и сыграть по счету. Нужно было удержать победу.

- А есть ощущение, что ЦСКА в этом сезоне не умеет играть по счету?

- Да, естественно. Федотов же должен думать. Ты пропустил уже 23 мяча, у тебя оборона - проходной двор, ну как-то надо влиять же на это. Говорят, что не хватает качественных защитников. Но у вас молодежь есть, которая состоит в молодежной сборной. Это не просто необкатанные ребята, которые испугаются. Это талантливые парни. У них есть мастерство. Они должны играть и помогать. А их даже не используют, а говорят, что в клубе проблемы с защитой. Набабкин сидит, Агапов сидит. А на молодежи Федотов крест поставил уже, видимо. У них даже шансов заиграть нет. Так что Личка во втором тайме просто переиграл Федотова.

- А пауза на сборную повлияла на игру?

- Ну так вот была пауза, надо было готовить команду. А есть момент, что не справляются игроки. Ладно, если бы Обляков и Чалов не вывозили только, а тут же все. Что с обоймой? Ты же готовишь команду к играм, почему они второй тайм еле выдерживают?

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- То есть вопрос по функционалу?

- Ну да. Почему команда не может выдержать два тайма? Почему она уставшая, почему она садится? Была пауза, и команду нужно было готовить. Вопросов много, конечно. Им там самим не поплохело от таких концовок? Я считаю, что отдавать такие игры - это большая роскошь. И никак не влиять на ситуацию. Вот Давила вышел на 10 минут. Смысл тогда от него? Он ведь легионер тем более. Чалов если устал, надо было раньше Давилу выпустить. Вот эта упертость Федотова... он не руководит игрой вообще из-за этого. Он упёрся в свои три защитника и все. Они уже не понимают, теряют зоны. Ну почему бы не попробовать выпустить 4 защитника, 5 в конце концов.

- А сумеет ли команда за оставшееся время перестроиться?

- Не знаю, честно. Все зависит от Федотова. Просто в «Оренбурге» и «Сочи» он играл в другую схему. И пропускали клубы гораздо меньше. Разве там были качественные защитники? Да нет, конечно. Просто оборона шла числом. А тут почему так не делаем? В чем проблема выпустить пять защитников тоже? Отчасти я считаю, что в этом тоже причина проигранных вторых таймов. Нельзя все списывать на отсутствие качественной защиты. Есть же молодежь. Если бы они играли и косячили, вопросов не было бы, все бы увидели это. Просто прям неверие какое-то в молодежь. Федотов нигде особо не вовлекал молодых. А в ЦСКА ведь прекрасная молодежь. Такую бы молодежь какому-нибудь Осинькину, они бы через год уже в сборную попали. У Карпина тоже выстроена работа с молодежью. А вот Федотов - в этом плане нет. За 16 туров даже никто не выходил особо.

- Сейчас ЦСКА на шестом месте в таблице. Какие шансы на улучшение ситуации?

- Да шансы есть. Просто сейчас не получится что-то, затянут, а потом просто купят игроков новых. А разницы особо нет. Вот Давила пришел, а особо не видно плюсов таких от трансфера. К нам приезжают средние иностранцы, поэтому и чемпионат средний. А зачем они нужны? Если решать свои задачи, то лучше делать это нашими игроками. А если претендовать на чемпионство, то легионеры должны быть другого уровня.

Николай Алексеев

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов ещё теги

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