Пономарёв поставил оценку ЦСКА за первый круг РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о результатах столичного клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Оценю ЦСКА на твердую четверку после первого круга. Чтобы заработать пятерку, нужно проводить матчи достаточно ровно и без срывов», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «армейцам» будет тяжело улучшить свое турнирное положение до зимней паузы, ведь впереди у команды непростой график.

После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в Российской премьер-лиге, сумев набрать 25 очков.

В следующем туре чемпионата России подопечные Владимира Федотова примут «Динамо».