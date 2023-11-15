Пономарёв поставил оценку ЦСКА за первый круг РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о результатах столичного клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.
«Оценю ЦСКА на твердую четверку после первого круга. Чтобы заработать пятерку, нужно проводить матчи достаточно ровно и без срывов», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».
По мнению эксперта, «армейцам» будет тяжело улучшить свое турнирное положение до зимней паузы, ведь впереди у команды непростой график.
После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в Российской премьер-лиге, сумев набрать 25 очков.
В следующем туре чемпионата России подопечные Владимира Федотова примут «Динамо».
Бан пользователя